Japansk inflation på vej op i højere tempo end ventet

De japanske forbrugerpriser steg mere end ventet i november, og også decembers udvikling indikerer en stigende inflationstakt. Det fremgår af data fra de japanske myndigheder, der blev offentliggjort over juledagene.



De japanske forbrugerpriser opgjort eksklusive friske fødevarer - den japanske centralbanks primære inflationsmål - steg 0,9 pct. på årsbasis i november.



I oktober steg priserne 0,8 pct., hvilket fra analytikernes side var ventet, at ville fortsætte.



De samlede forbrugerpriser opgjort alt inklusive steg 0,6 pct. på årsbasis i november mod en stigningstakt måneden før på 0,2 pct. og en ventet takt på 0,5 pct.



Ses der på forbrugerpriserne i Tokyo-området, der er de første indikationer for december, var der tale om en års-stigning på 1,0 pct. mod en ventet stigning på 0,6 pct.



Og fraregnes friske fødevarer, steg Tokyo-priserne 0,8 pct., mod en ventet stigning på 0,6 pct. og novembers 0,7 pct. forøgelse.



/ritzau/FINANS