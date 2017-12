Landbruget advarer om mangel på folk

Siden sidste efterår er antallet af virksomheder i landbruget, der ser mangel på folk som den største barriere for vækst, steget fra 5 til 27 pct. Samtidig må 30 pct. af dem "altid" eller "ofte" ansætte en udlænding, fordi de ikke kan få danskere til deres ledige stillinger, skriver Finans.



Det viser en rundspørge blandt 79 fødevare- og industrivirksomheder med en samlet omsætning på over 80 mia. kr. i landbruget, og tendensen med mangel på folk bekræftes i den seneste halvårlige rekrutteringsanalyse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.



Det giver branchen store problemer, da det også i stigende grad bliver sværere at hente EU-borgere til Danmark.



- Vi kan se, at interessen for at komme til Danmark er faldet, fordi der er brug for dem i deres hjemlande, siger adm., direktør i Landbrug & Fødevarer Karen Hækkerup til Finans.



Cheføkonom i Nykredit Tore Stramer ser to problemer.



- Man kan dels være bekymret for, at vi begynder at se væsentlig mindre tilgang af udenlandsk arbejdskraft. Og dels er der et mismatch mellem de ledige stillinger og de danske ledige, for det er for forenklet at sige, at de 100.000 ledige kan tage de ledige job, siger Tore Stramer til Finans.



Den opfattelse har man også i Dansk Industri, som samtidig efterlyser flere udlændinge.