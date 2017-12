Topøkonomer: Mangel på arbejdskraft vil udfordre væksten i 2018

Relateret indhold Artikler

Når det økonomiske opsving i 2018 går ind i sit sjette år, vil det efterhånden se noget slidt ud, skriver Finans.



Væksten topper formodentlig allerede i år, og de næste to år bliver præget af en stadig større mangel på arbejdskraft. Sådan lyder det samstemmende fra en række økonomer.



- Opsvinget er ved at være træt. Vi mener, at det vil fortsætte, men at det løjer af fra nu af, siger Niels Rønholt, cheføkonom i Jyske Bank, til Finans.



De seneste prognoser fra landets største banker, interesseorganisationer, regeringen, Nationalbanken og de økonomiske vismænd tegner stort set det samme billede. Væksten i 2017 bliver omtrent på linje med eller lige over niveauet i 2016 - den højeste siden finanskrisen - men så falder den langsomt tilbage i 2018 og 2019.



Selvom opsvinget altså fortsætter, peger økonomerne på, at arbejdsmarkedet nu er ved at være suget tomt for den mest attraktive arbejdskraft. Det betyder, at virksomhederne i stigende grad må sige nej til ordrer.



Samtidig er der ikke noget, der tyder på, at hverken investeringer eller forbruget vil stige nævneværdigt de kommende år. Sammenlagt vil det lægge en dæmper på væksten.



- Man er ved at have brugt den ledige kapacitet, der har været i økonomien, siger Søren Kristensen, økonom hos Sydbank, til Finans.



Regeringen tager ifølge økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) situationen alvorligt.



Næste år vil regeringen forsøge at skaffe flere hænder ved bl.a. at forhandle stramninger af SU-systemet, påpeger han.



- Der er ikke tegn på, at det hele brænder sammen, men der er stigende bekymring for, at der kommer til at mangle arbejdskraft, siger Simon Emil Ammitzbøll-Bille til Finans.