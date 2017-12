Høje danske priser giver 135 mia. kr. i ekstra eksport

Kvaliteten i den danske vareeksport er så god, at virksomhederne kan kræve markant højere priser end deres europæiske konkurrenter. Det skriver Finans.



Over halvdelen af eksporten bliver således solgt til priser, der er mindst 15 pct. højere end det europæiske gennemsnit. Overpriserne giver en årlig eksportgevinst på 135 mia. kr. og placerer Danmark i toppen af den europæiske kvalitetselite.



Kvalitet er en udpræget dansk styrke, mener chefanalytiker Allan Sørensen fra Dansk Industri, der står bag analysen. Og det er helt nødvendigt, hvis danske virksomheder skal klare sig.



"Vi har et højt omkostningsniveau. Så hvis vi skal være konkurrencedygtige ude i verden, er vi nødt til at have noget særligt at tilbyde," siger Allan Sørensen til Finans.



Danske virksomheder sælger kvalitetsvarer over grænsen for 300 mia. kr. årligt. Men det er ikke nok at have de rigtige produkter. Virksomhederne skal også blive bedre til at forlange den rigtige pris for varerne, argumenterer Casper Mønsted, der er partner i det økonomiske konsulenthus Incentive.



"Historisk har danske virksomheder haft en tendens til at prissætte på mavefornemmelse. De seneste 10 år er der i stigende grad kommet fokus på at se prissætning som en disciplin. Men det er især i de store virksomheder, det har bidt sig fast. Der er stadig mange små og mellemstore virksomheder, der er for usystematiske i deres tilgang," siger Casper Mønsted til Finans.



Kilde: Finans