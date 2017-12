Janet Yellen: Bitcoin er et yderst spekulativt aktiv

På pressemødet, der er i gang netop nu i kølvandet på rentemødet i USA, kalder Fed-chef Janet Yellen bitcoin for et "yderst spekulativt aktiv".



Hun siger desuden, at bitcoin spiller en meget lille rolle i betalingssystemet, og at det ikke har nogen stabil værdi. Hun ser ikke bitcoin som en trussel mod det finansielle system.



Janet Yellen siger også, at den amerikanske centralbank, Fed, ikke spiller nogen regulerende rolle ift. Bitcoin - udover at sikre, at bankerne er forsigtige.