Janet Yellen trykker på aftrækkeren og hæver renten for tredje gang i 2017

Opdateret kl. 20:27: Den amerikanske centralbank, Fed, med Janet Yellen i spidsen løfter den ledende rente med et kvart procentpoint. Rentestigningen er netop besluttet på årets sidste rentemøde i USA.



Nu ligger renten i spændet 1,25-1,50 pct. mod tidligere 1-1,25 pct. - præcis som markedet havde forventet og dermed indpriset på forhånd. Derfor giver udmeldingen heller ingen betydelige reaktioner i aktiemarkedet lige nu.



Det er tredje gang i år, at Yellen trykker på renteaftrækkeren, der gør det dyrere for USA's finansielle institutioner at låne penge - og femte gang siden december 2015. Før det var USA igennem en epoke med nulrenter i kølvandet på finanskrisen.



Opstramningen af pengepolitikken sker på trods af, at prisstigningerne har været lave. Amerikansk økonomi er dog i fremgang både i forhold til antallet af nye jobs og arbejdsløsheden, som er faldet til laveste niveau i 17 år.



Udsigter til flere rentehop i 2018?



Fed signalerer fortsat yderligere tre rentestigninger til næste år, men nævner i pressemeddelelsen, at den "holder nøje øje med udviklingen i inflationen".



Det interessante bliver nu, hvad Yellen vil sige på pressemødet, som begynder her kort efter rentemeldingen.



Her vil markedet holde øje med, om Fed skruer op for forventningerne til flere rentehop i 2018.



Der er ekstra usikkerhed om renteforhøjelserne, især fordi præsident Donald Trump har en skattereform på vej med store skattelettelser, som øger risikoen for en overophedning i økonomien.



"Nogle Fed-direktører vil måske løfte forventningen til fire renteforhøjelser i lyset af, at der nu ser ud til at være ufinansierede skattelettelser på vej. Hvis Fed indikerer flere renteforhøjelser i 2018 end hidtil, kan det løfte obligationsrenterne og styrke dollaren, mens det vil være skidt for aktiemarkedet," skriver Jacob Graven, cheføkonom i Sydbank, i et analysenotat.



Ingen større ændringer trods ny chef



Markedet har i øjeblikket indpriset to rentestigninger til næste år, mens konsensus blandt økonomer er på tre rentestigninger, ifølge Danske Bank.



At Fed signalerer, at man vil fortsætte den nuværende kurs og hæve renten i små step, betyder også, at man ikke skal forvente nogen større ændring trods udskiftningen på Feds chefpost, hvor Janet Yellen træder tilbage til fordel for Jerome Powell til februar. Det mener Formuepleje.



"Det er et vigtigt og beroligende signal, at man vil gøre det i et fornuftigt tempo. Det kan være med til at opretholde det i forvejen meget langvarige opsving, vi er i gang med. Vi forventer ligesom før, at Fed fortsætter den nuværende pengepolitik. Det betyder formentlig tre mindre rentestigninger i 2018," siger Henrik Franck, direktør og partner i Formuepleje, i en pressemeddelelse.



Han vil dog ikke udelukke, at næste år kan byde på fire rentestigninger, hvis Trump får sine skattelettelser igennem.