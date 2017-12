Det britiske pund styrkes onsdag, efter at den britiske regering har slået fast, at en brexit-aftale vil komme til afstemning i begge kamre af det britiske parlament, inden den tvinges i kraft.



Den britiske brexit-chefforhandler, David Davis, lover ifølge Bloomberg News, at Storbritannien ikke vil ratificere nogen aftaler uden støtte fra parlamentet.



- Det, vi har set, er en langsom kapitulation fra den britiske regering mod, hvad EU efterspørger, samt hvad de konservative brexit-rebeller har krævet.



- Slutdestinationen er endnu uvis, men det er retningen ikke, og pundet skal styrkes som resultat, siger Jordan Rochester, strateg hos Nomura International, til Bloomberg News.



Der går onsdag middag 0,8790 pund på en euro mod 0,8805 pund tirsdag eftermiddag, mens et pund koster 1,3345 dollar mod 1,3315 dollar tirsdag eftermiddag.



Torsdag er der møde i den britiske centralbank, Bank of England. Der er dog bred enighed om, at mødet ikke kommer til at byde på en renteforhøjelse.



Baseret på futures-estimater vurderer Bloomberg News, at chancen for en renteforhøjelse er beskedne 0,6 pct.



Euro koster onsdag middag 1,1740 dollar mod 1,1725 dollar tirsdag eftermiddag, mens dollar koster 113,34 yen mod 113,70 tirsdag eftermiddag.



Dermed går der 133,05 yen på en euro mod 113,30 yen tirsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS