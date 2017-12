Yellen klar med "100 pct sikkert" rentehop: Men skattereform er kæmpe joker i 2018

Eksklusivt for kunder

100 pct.



Så vildt massiv er forventningen i future-markederne til, at Janet Yellen i aften kl 20.00 dansk tid giver renten et vrid opad til niveauet 1,25-1,5 pct.



Markederne er med andre ord stensikre på, at Yellen gennemfører sin tredje rentestigning...