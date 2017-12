Den amerikanske centralbankchef, Janet Yellen, får gode karakterer fra økonomer, i forbindelse med at hun forbereder sig på at forlade kontoret efter fire år i rollen som chef for den amerikanske centralbank.



Det skriver Wall Street Journal.



60 pct. af økonomerne giver centralbankchefen karakteren A, mens 30 pct. giver hende B. Yderligere 8 pct. giver Janet Yellen C og kun 2 pct. giver hende karakteren D.



Janet Yellens forgænger, Ben Bernanke, fik ikke nær så gode karakterer, da han forlod kontoret for fire år siden. Det forhindrer dog ikke den tidligere centralbankchef i at rose Yellens indsats.



- Hendes betænksomme lederevner til at normalisere kortsigtede satser og afvikle centralbankens balance har imponeret investorer over hele verden, siger Ben Bernanke ifølge Wall Street Journal.



Janet Yellen kan pege på en række præstationer i slutningen af hendes tid som centralbankchef, hvor hun blandt andet har sørget for den laveste arbejdsløshed i 17 år, har skabt sund økonomisk vækst, hævet kortsigtede renter og reduceret balanceopgørelsen, skriver avisen.







/ritzau/FINANS