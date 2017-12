Eksportvæksten i Kina eksploderede i november

Den kinesiske eksportvækst eksploderede i november efter stærkt skuffende udvikling i oktober. Såvel eksporten som importen ikke bare steg kraftigt, men øgedes langt mere end antaget blandt analytikerne.



Det fremgår af data fra de kinesiske myndigheder fredag morgen.



Eksporten steg med 10,3 pct. i november målt i yuan og øgedes 12,3 pct. målt i dollar.



Ifølge Bloomberg News havde økonomer ventet en stigning på 2,0 pct. i yuan og på 5,3 pct. i dollar.



I oktober steg den kinesiske eksport med 6,0 pct. i yuan og med 6,8 pct. målt i dollar.



Importen steg samtidig i november med 15,6 pct. i yuan, hvilket var mere end de ventede 12,5 pct. Målt i dollar steg importen med 17,7 pct. mod en ventet stigning på 13,0 pct.



I oktober steg den kinesiske import med 15,9 pct. i yuan og med 17,2 pct. målt i dollar.



Dermed synes opbremsningen i den globale økonomi at have været midlertidig og stærkt overdrevet.



Det kinesiske handelsoverskud steg til 263,6 mia. yuan i november fra 254,5 0 mia. yuan i oktober. Der var ventet et overskud på 240,8 mia. yuan blandt økonomerne.



/ritzau/FINANS