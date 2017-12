Sydbank: Jobrapport fredag ventes ikke at påvirke renteløft i december - men måske antal løft i 2018

Den amerikanske jobrapport fredag ventes ikke at kunne ændre ved, at den amerikanske centralbank løfter renten ved sammenkomsten i næste uge, som det også er ventet i markedet.



Men den kan få betydning for markedets vurdering af, hvor mange løft der kommer næste år.



Det vurderer Sydbanks cheføkonom, Jacob Graven.



Han peger på, at den solide økonomiske vækst og den lave arbejdsløshed får centralbankchef Janet Yellen til at trykke på renteknappen i næste uge og sende den ledende rente op med 0,25 pct.point til 1,25-1,50 pct.



Det vil i givet fald være det tredje løft i år.



- Kun en katastrofalt svag jobrapport fredag med faldende beskæftigelse, stigende arbejdsløshed og faldende lønvækst kan stoppe renteforhøjelsen, konstaterer Jacob Graven, der anser det for helt usandsynligt.



MÅSKE FLERE END TRE LØFT I 2018



Jobrapporten vil dog alligevel påvirke de finansielle markeder.



- Den kan nemlig påvirke investorernes forventning til, hvor mange gange centralbanken vil løfte renten i 2018, forudser han.



Foreløbig lægger banken op til at hæve renten tre gange i 2018, men investorerne venter ifølge Jacob Graven kun en til to renteforhøjelser i det kommende år ud over den ventede renteforhøjelse i næste uge.



En solid jobrapport fredag med jobvækst omkring 200.000 personer og stigende lønvækst vil indikere, at Yellen har fat i den lange ende og faktisk kommer til at hæve renten i det indikerede tempo - tre forhøjelser.



Økonomerne venter ifølge estimater fra Bloomberg News en jobskabelse uden for landbruget på 195.000 i november.



Sydbank vurderer, at renten kan blive løftet mere end de indikerede tre gange i 2018.



- Det skyldes, at skattereformen, der nu ser ud til at blive vedtaget, vil lempe finanspolitikken og dermed skubbe yderligere til den økonomiske vækst på kort sigt. Det kan meget vel få Federal Reserve til at hæve renten endnu mere end hidtil indikeret - og dermed væsentligt mere, end de fleste investorer i øjeblikket venter, siger Jacob Graven.



/ritzau/FINANS