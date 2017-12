Grækenland: Reformer skal udløse nye milliarder fra hjælpepakke

Relateret indhold Artikler

Grækenland skal rydde mere op i skattesystemet, rydde ud i de dårlige lån og privatisere inden for energisektoren.



Det er nogle af elementerne i den aftale, som den græske regering lørdag er nået til enighed om med sine internationale kreditorer i EU og Den Internationale Valutafond (IMF).



"Vi er tilfredse," konstaterer Grækenlands finansminister, Euclid Tsakalotos, efter aftalen faldt på plads lørdag aften.



Aftalen skal godkendes af eurolandenes finansministre på et møde mandag.



Grækenland, EU og IMF har i flere dage forhandlet om detaljerne i aftalen.



Blandt andet skal Grækenland privatisere dele af gas- og elmarkedet, som i dag domineres af statskontrollerede operatører.



Der skal også gennemføres flere reformer af arbejdsmarkedet.



En af knasterne i forhandlingerne var en reform af strejkeretten, skriver nyhedsbureauet AFP. Kreditorerne krævede en stramning for at forhindre, at den græske industri lukker ned oftere, end godt er.



Når Grækenland har levet op til kravene, vil der blive frigivet omkring fem mia. euro (37 mia. kr.) af den nuværende hjælpepakke på i alt 86 mia. euro. Det er den tredje af slagsen.



Grækenlands parlament skal inden 22. januar vedtage de reformer, der er aftalt, skriver AFP.



Efter syv år med nedskæringer og redningspakker for i alt 270 mia. euro (2009 mia. kr.) håber Grækenland, at denne hjælpepakke er den sidste.



/ritzau/Reuters