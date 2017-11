Den amerikanske inflation er på vej op i gear igen, viste en opgørelse torsdag eftermiddag.



Og det kan meget vel varsle, at den amerikanske centralbank, Federal Reserve, vil løfte sin ledende rente i forbindelse med næste sammenkomst den 13. december.



Sådan lyder vurderingen fra Sydbanks cheføkonom, Jacob Graven.



"Inflationen i USA har i de seneste måneder været overraskende lav. Men nu tyder nye tal på, at inflationen er på vej op igen. Det får efter alt at dømme den amerikanske forbundsbank til at hæve renten igen den 13. december. Det vil være den femte renteforhøjelse i USA siden slutningen af 2015," skriver han i en kommentar til torsdagens tal.



Han peger på, at prisstigninger i de seneste tre måneder faktisk har været helt oppe at kysse inflationsmålet fra centralbanken, og det gør en renteforhøjelse til det oplagte valg ved decembermødet.



"Ser man alene på prisudviklingen i de seneste tre måneder, er priserne steget med 1,9 pct., hvis man omregner det til årlig stigning," skriver Jacob Graven og opsummerer.



"Amerikansk økonomi er i god fart, arbejdsløsheden er den laveste i 17 år, og der er tegn på, at inflationen er på vej op mod målsætningen. Det gør det til en "no-brainer" for Federal Reserve at hæve renten i december og fortsætte renteforhøjelserne i 2018, hvis amerikansk økonomi holder kursen."



Torsdagens tal viste en stigningstakt i Federal Reserves foretrukne inflationsmål, kerneinflationsindikatoren PCE Core, på 1,4 pct. i oktober - helt som ventet blandt økonomerne ifølge estimater fra Bloomberg News.



Det overordnede inflationstal, PCE-deflatoren, viste samtidig en stigning på 1,6 pct. i oktober. Det var lidt over det ventede blandt økonomerne, der sigtede efter prisstigninger på 1,5 pct.



Aktuelt måles der i futures-markedet en sandsynlighed for en forhøjelse på decembermødet på 98,3 pct., viser data fra Bloomberg News.



/ritzau/FINANS