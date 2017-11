Relateret indhold Artikler

Der blev færre arbejdsløse i Tyskland i november, hvilket tegner godt for udviklingen i eurozonens største økonomi.



I årets næstsidste måned faldt arbejdsløsheden med 18.000 personer efter et fald måneden før på 12.000. Ifølge Bloomberg News var der ventet et fald i antallet af arbejdsløse på 10.000.



Arbejdsløshedsprocenten var dog uændret 5,6 pct., hvilket var som ventet.



