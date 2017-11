USA nægter Kina eftertragtet status

Relateret indhold Artikler

Den amerikanske regering har nægtet at give Kina officiel status af markedsøkonomi, hvilket forventes at forværre forholdet mellem de to lande.



Det skriver Wall Street Journal.



Beslutningen kan få konsekvenser for Kinas eksport af produkter til USA, der kan blive ramt af højere told og afgifter. EU har siden fulgt i amerikanernes fodspor ved også at nægte at anerkende Kina som en markedsøkonomi på grund af manglende liberaliseringer af det kinesiske marked.



Kina har anket USA's afgørelse til den internationale handelsorganisation, WTO, og landets handelsministerium har reageret med skarpe vendinger efter den amerikanske afvisning.



- Denne beslutning underminerer seriøsiteten og autoriteten af de internationale regler på handelsområdet. Beijing vil tage alle nødvendige midler i brug for at sikre kinesiske virksomheders interesser, siger Wang Hejun, talsmand for det kinesiske handelsministerium, til Wall Street Journal.



/ritzau/FINANS