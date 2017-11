BNP'en fik et kraftigt tilbageslag i tredje kvartal

Mens alle økonomer er enige om, at dansk økonomi er på vej frem, peger et vigtigt nøgletal fra Danmarks Statistik den anden vej.



Bruttonationalproduktet faldt således med 0,6 procent i tredje kvartal sammenholdt med forrige kvartal, når man tager højde for sæson og prisudvikling.



Det sker på trods af, at væksten i årets tre første kvartaler er sammenlagt 2,1 procent højere end i samme periode sidste år.



Det kunne tyde på, at de nye tal - som løbende vil blive revideret - måske skal tages med forbehold, mener Steen Bocian, der er cheføkonom i Dansk Erhverv.



Han peger blandt andet på, at lageropbygning trækker væksten nedad med 0,8 procentpoint.



Det er tal, der er behæftet med usikkerhed, og som sagtens kan se anderledes ud efter den næste revision.



- Danmarks Statistik har de seneste år meget markant løbende revideret deres væksttal op.



- Revisioner er uundgåelige – men at de fast har samme fortegn er et meget reelt problem i forhold til den økonomiske debat, skriver han i en kommentar.



Danmarks Statistik opgør selv en usikkerhed på Bnp-tallet i størrelsesordenen plus/minus 0,5 procentpoint.



/ritzau/