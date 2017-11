USA: Øget prispres men beskeden til moderat vækst

Den amerikanske økonomi fortsatte med at vokse i et "beskedent til moderat tempo" i perioden frem til 17. november.



Det fremgår af Federal Reserves månedslige økonomiske barometer-rapport, Beige Book, der blev udgivet onsdag aften.



Som i oktoberrapporten påpegede flere distrikter, at arbejdsgiverne har svært ved at finde kvalificeret arbejdskraft. Men ikke desto mindre var lønvæksten "beskeden til moderat" i de fleste distrikter.



Prispresset er dog styrket, og lønningerne viser tegn på liv efter en længere periode med en forunderlig lav inflation, ifølge undersøgelsen.



Udover prispres rapporterede mange distrikter, at arbejdsgiverne hæver lønningerne og at de har en øget brug af bonusser.



Undersøgelsen bygger på indsamlede rapporter fra virksomheder over hele landet, og den indikerer ifølge analytikere, at Federal Reserve sandsynligvis vil hæve renten på årets sidste pengepolitiske møde i året næste måned.



Et stort flertal af investorer forventer, at Fed hæver renten med 0,25 pct. i december.



/ritzau/FINANS