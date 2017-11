Janet Yellen ser bedringen af økonomien fortsætte

Den amerikanske økonomi er blevet styrket ydeligere i år og den økonomiske vækst synes at have taget et trin op i forhold til det mere adstadige tempo, der kendetegnede årets start.



Sådan lyder nogle af de budskaber, chefen for den amerikanske centralbank, Janet Yellen, har med til Kongressen, når hun orienterer de amerikanske politikere om den økonomiske situation og pengepolitikken kl. 16 dansk tid.



Talen er allerede lagt ud på centralbankens hjemmeside, og her fremgår det, at den amerikanske økonomi er vokset pænt. Korrigeret for inflation kan væksten ifølge Yellen opgøres til 3 pct. i både andet og tredje kvartal.



Samtidig har inflationen været afdæmpet og ligger stadig et godt stykke fra centralbankens mål på omkring 2 pct. Opgjort eksklusive fødevare- og energipriser, ligger den såkaldte kerneinflation på 1,3 pct., men prisstigningstakten er sandsynligvis påvirket af forbigående forhold, vurderer Yellen.



"Når de forbigående faktorer fortager sig, venter jeg, at inflationen vil stabilisere sig omkring 2 pct. på mellemlangt sigt," hedder det i den trykte tale, hvor Yellen dog også tager forbehold.



"Imidlertid er det også muligt, at dette års lave inflation kan afspejle noget mere vedvarende. Inflationen har ganske rigtigt ligget under rentekomitéens målsætning i størstedelen af de seneste fem år."



Pengepolitisk er der ikke nye meldinger fra Yellen, hverken når det kommer til neddroslingen af bankens store beholdning af statsobligationer, eller renteudsigterne.



"Vi venter fortsat at gradvise forhøjelser af den toneangivende rente (federal funds rate) vil være passende til at opretholde et sundt arbejdsmarked og stabilisere inflationen omkring FOMC's (den pengepolitiske komité, red.) mål på 2 pct."



/ritzau/FINANS