Den samlede økonomiske tillidsindikator for eurozonen steg i november til 114,6 fra 114,1 måneden før. Økonomerne havde ventet en fremgang til netop 114,6 ifølge et estimat fra Bloomberg News.



Indekset er sammensat af en række erhvervs- og forbrugerindikatorer udført for EU-Kommissionen.



Tungest vejer industritilliden, som steg til 8,2. Her var der ventet indeks 8,6 ifølge Bloombergs rundspørge, efter at indekset viste 8,0 måneden før.



Tilliden i det næstvigtigste indeks, servicesektoren, steg til 16,3 i måneden fra 16,2. Her havde økonomerne ventet en stigning til 16,7.



Den indikator, der afspejler forretningsklimaet med et mere dybdegående blik inden for industrien, blev opgjort til 1,49 i november. Det var lidt svagere end ventet blandt økonomerne, der havde sigtet efter et indeks på 1,51 ifølge Bloomberg News.



