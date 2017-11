Nationalbanken advarer mod lempelig lånetilgang hos bankerne

Relateret indhold Artikler

Det går godt for de største banker herhjemme lige nu, når man kigger på det rent finansielle, og det har øget optimismen så meget, at flere banker igen begynder at lempe på kravene til udlån.



Men det kan være en farlig leg, lyder advarslen fra Nationalbanken i forbindelse med en stresstest og analyse, som banken har gennemført og offentliggjort resultaterne af onsdag morgen.



"Flere banker træder på speederen ved at lempe på kreditstandarderne og yde lån til mere sårbare kunder. Det kan føre til flere tab," skriver Nationalbanken.



Den mere lempelige tilgang kommer efter en lang periode med store overskud hos bankerne, der for alvor synes at have lagt finanskrisen bag sig.



De store overskud skyldes nemlig i særlig grad høje gevinster på kursreguleringer og meget lave nedskrivninger, konstaterer Nationalbanken.



Især udlån til virksomheder er begyndt at stige pænt igen, mens lån til husholdningerne fortsat er i kun beskeden fremgang. Og flere af erhvervslånene sker til selskaber, der er påvirkelige over for pludselige udsving i økonomien.



"Det må forventes, at nedskrivninger og tab til disse brancher ikke vil forblive på det nuværende lave niveau, når konjunktursituationen ændrer sig," skriver Nationalbanken i analysen, der går under navnet Finansiel Stabilitet.



Afdragsfrihed er ikke godt



Nationalbanken udtrykker blandt andet bekymring for en stor andel af bolig- og realkreditlån med afdragsfrihed.



Gennem lang tid har boligpriserne nemlig været kraftigt stigende, hvilket har sendt boligejernes friværdi i vejret. Det betyder samtidig også, at mange boligejere har udnyttet muligheden til at låne i friværdien og øge deres gæld.



"Finanstilsynets forslag til ændring af regler for god skik for lån til ejerboliger er med til at begrænse udbuddet af låntyper til boligejere, der har høj gæld i forhold til indkomsten. Det er positivt, at forslaget gælder hele landet."



"Omvendt er det uhensigtsmæssigt, at boligejere med høj gæld fortsat vil kunne finansiere boligkøb uden at betale afdrag," skriver Nationalbanken.



/ritzau/FINANS