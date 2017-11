Kommende Fed-chef: Forholdene understøtter renteløft i december

De nuværende forhold i den amerikanske økonomi understøtter en renteforhøjelse til december fra den amerikanske centralbanks side.



Det siger den kommende chef for Federal Reserve, Jerome Powell, til Senatets bankkomité tirsdag.



"Vi har været tålmodige med at fjerne støtten til økonomien, og den tålmodighed har tjent os godt," siger han ifølge Bloomberg News og tilføjer:



"Nu er det tid for os til at normalisere renterne og balancen."



Han ser centralbankens beholdning af obligationer ryge ned på 2500-3000 mia. dollar over de næste tre-fire år fra det nuværende niveau på 4500 mia. dollar, som balancen er vokset til efter massive opkøb efter finanskrisen.



Powell fremhævede dog, at balancen stadig vil være betydeligt større end før finanskrisen.



Han mener dog ikke, at markedet endnu har reageret på, at balancen er ved at blive slanket.



Powell sagde endvidere, at en arbejdsløshedsprocent på 4,1 er tæt på det naturlige niveau, men noterede samtidig, at der ikke er pres på lønningerne endnu, og at der fortsat er ledige ressourcer på arbejdsmarkedet.



Jerome Powell skal efter planen overtage styringen af Federal Reserve, når Janet Yellens mandat udløber i februar næste år.



/ritzau/FINANS