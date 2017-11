Væksten i dansk økonomi er lige nu den højeste i mere end ti år.



Økonomien vil i år vokse med 2,2 procent, hvorefter fremgangen de kommende to år vil dæmpe sig til 2 procent.



Det forudser OECD i sin halvårlige økonomiske prognose, der offentliggøres tirsdag.



- Med solid vækst over de seneste to år når økonomien sit fulde potentiale, skriver OECD.



Det støttes af et stærkt privatforbrug, offentlige investeringer og en arbejdsløshed, der næsten er helt i bund.



Trods de lyse udsigter for dansk økonomi advarer de vestlige landes økonomiske samarbejdsorganisation stadig mod en boligboble.



De meget lave renter er med til at fyre op under priserne. Især på ejerlejligheder i København.



OECD forventer dog, at strammere adgang til lån for boligejere, der har en gæld på mere end fire gange deres årlige indkomst, vil tage toppen af stigningerne.



Den nye reform af boligbeskatning, der blandt andet fjerner skattestoppet for nye boligejere fra 2021, trækker samme vej, mener OECD.



Men det er måske ikke nok. Danmark kunne bruge skatten endnu mere til holde stigningerne i boligpriserne nede, mener økonomerne.



De peger således på, at rentefradraget kunne beskæres mere.



Samtidig er lønninger og priser på vej op.



Inflationen i Danmark ventes i 2017 at være på 1,2 procent. Næste år vil den stige til 1,6 procent og i 2018 til 1,8 procent, forventer økonomerne.



Desuden bliver mangel på arbejdskraft en stadig større udfordring for dansk økonomi.



Og her kan Danmark med fordel gøre mere for at motivere folk til også at tage lavtlønnede job og arbejde længere, mener OECD.



Reformer har allerede fået flere i gang. Men der er brug for mere politisk handling for at fjerne barrierer, der i dag forhindrer marginaliserede grupper i at få job.



Det gælder migranter, der er dårlige til dansk, ældre arbejdstagere og folk med begrænset arbejdskapacitet.



/ritzau/