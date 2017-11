Trumps bud på ny centralbankchef forudser højere rentesatser

USA's præsident Donald Trumps nominerede som ny chef for den amerikanske centralbank, Jerome Powell, udtaler i en erklæring mandag, at bankens renter sandsynligvis kommer til at stige en smule.



Samtidig forsvarer Powell reguleringer, der har gjort det finansielle system i bedre stand til at stå imod kriser.



Erklæringen er offentliggjort forud for en bekræftelseshøring for Jerome Powell i det amerikanske senats bankkomité tirsdag.



Powell, der har været medlem af forbundsbankens bestyrelse siden 2012, siger, at centralbanken vil fortsætte med at forsøge at lette den lovgivningsmæssige byrde for bankerne samt skræddersy reglerne til den enkelte banks størrelse.



"Vores finansielle system er uden tvivl langt stærkere og mere modstandsdygtigt, end det var for et årti siden," udtaler Jerome Powell, der er nomineret til at overtage pladsen efter centralbankchef Janet Yellen, hvis embedsperiode udløber i februar.



"The Fed må samarbejde med andre agenturer for at sikre, at vores finansielle system forbliver stabilt og effektivt," tilføjer han.



Centralbankens officielle navn er The Federal Reserve System og bliver i USA ofte refereret til som blot The Fed.



Præsident Donald Trump og republikanerne i Kongressen har dog været yderst kritiske over for de skærpede regler, som blev vedtaget i kølvandet på finanskrisen i 2008.



Republikanerne mener således, at reglerne er for hårde, og at de hæmmer udlån og økonomisk aktivitet.



"Vi vil fortsætte med at overveje passende måder at lette lovgivningsmæssige byrder på, samtidig med at vi bevarer kernereformer. Det sker for at sikre, at banker kan yde kredit til familier og virksomheder, hvilket er nødvendigt for at opretholde en velstående økonomi," siger Powell.



Den amerikanske centralbank har hævet udlånsrenten to gange i år, og den forventes at gøre det igen i december, trods inflationen der ligger langt under bankens mål om to procent.



Powell gentager centralbankens mange udtalelser om pengepolitikkens vej og siger, at "vi forventer, at renten kommer til at stige yderligere".



/ritzau/AFP