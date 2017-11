Langt færre ledige mister retten til dagpenge

Knap 2900 ledige mistede i første halvår deres dagpengeret. Det er langt færre end i samme periode sidste år, da knap 7300 ledige mistede deres dagpengeret.



Det viser nye tal fra Jobindsats.dk i Beskæftigelsesministeriet.



Det glæder beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V).



- Det er først og fremmest glædeligt, at langt færre forbruger deres dagpengeret. Det skyldes, at det går bedre for dansk økonomi. Men det skyldes vel også, at vi har lavet nogle nye dagpengeregler, mener Troels Lund Poulsen.



- De skaber en større grad af fleksibilitet, som kan sikre, at man ikke mister sin dagpengeret. Så det er nogle historisk gode tal, når man tænker på, at næsten 7300 opbrugte deres dagpengeret i første halvår 2016.



Mange arbejdsløse udnytter, at de siden nytår har kunnet forlænge perioden med dagpenge, hvis de af og til arbejder. En dags arbejde kan veksles til to dage på dagpenge.



Det er udnyttet af halvdelen af de arbejdsløse, som i år ville miste dagpengeretten. Det viser en tidligere undersøgelse.



Siden sommeren 2015 er beskæftigelsen steget med 108.000 personer, påpeger Troels Lund Poulsen.



Spørgsmål: Så dagpengereformen, som støttes af et bredt politisk flertal, er afgørende for den positive udvikling?



- Ja. Det er den gode forklaring på, at vi nu ser rigtig gode tal. De nye dagpengeregler kan støtte den fremgang, der er på arbejdsmarkedet, siger Troels Lund Poulsen.



Omvendt er antallet af arbejdsløse, som hverken får en offentlig ydelse eller løn i den første måned, da de mister dagpengeretten, er steget fra 8,6 procent i første halvår af 2016 til 39,1 procent i første halvår i år.



Spørgsmål: Er det bekymrende?



- Det er det ikke nødvendigvis. Der er mange årsager til, at folk kan blive selvforsørgende, siger Troels Lund Poulsen.



/ritzau/