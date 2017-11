Japan mangler arbejdskraft

Japan har historisk lav arbejdsløshed. For første gang i 40 år befinder landet sig i en beskæftigelseskrise, der dels skyldes en aldrende befolkning og fem år med økonomisk stimuli.



Det skriver Financial Times.



Motohiro Nagashima, administrerende direktør i Toli Corporation, der er en af Japans største byggeentreprenører, forklarer, at selskabet har været nødt til at udskyde byggeprojekter i Tokyo på grund af mangel på arbejdskraft. I årets første halvår faldt salget med 1 pct. mod en forventet stigning på 2 pct.



Flere selskaber takler manglen på hænder ved at udbyde bedre ansættelseskontrakter, der sikrer pension og andre goder. Dermed bryder japanske selskaber en lang tradition med deltids- og projektansættelser.



- Ved at reformere systemet kan vil holde fast i vores deltidsansatte og reducere vores fratrædelsesrate til 10 pct. over de næste to til tre år, siger Eiichi Katayama, administrerende direktør i Panasonic Age Free, til Financial Times.



Mangel på arbejdskraft er især en byrde for Japans ældrepleje, hvor udbuddet af arbejdskraft ikke kan følge med landets hastigt voksende ældre befolkning.



Selv om ansættelsesvilkårene er blevet forbedret, vil selskaberne ikke tilbyde højere løn.



