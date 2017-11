Federal Reserve kører med sikker hånd mod rentestigning

Alt tegner i sol og måne på, at den amerikanske centralbank, Federal Reserve, vil hæve renten på sit kommende rentemøde i december. Det står klart, efter at referatet fra den seneste møde i rentekomitéen, FOMC, blev offentliggjort onsdag aften.



Et flertal af medlemmerne er stadig for en rentestigningen indenfor den nærmeste fremtid, hvilket tolkes som en stramning af pengepolitikken allerede i næste måned, skriver Reuters.



- Komitéen forventer fortsat, at gradvise tilpasninger af den første pengepolitik vil medføre, at den økonomiske aktivitet vil vokse i et moderat tempo, og at arbejdsmarkedet vil blive styrket yderligere.



- Inflationen forventes på kort sigt at være under 2 pct., men ventes at stabilisere sig omkring målet om en inflation på 2 pct. på mellemlang sigt, skriver Federal Reserve blandt andet i referatet.



Henrik Drusebjerg, der er chefstrateg i Carnegie, skriver i en kommentar, at det seneste referat fra den amerikanske centralbanks møde bekræftede forventningen om en rentestigning i december.



- Referatet viste samtidig, at Fed-medlemmerne er uenige og usikre på, hvorvidt inflationen reelt er ved at stige mod deres mål. Så usikkerheden, om hvor mange renteforhøjelser vi kan vente i 2018, er stadig stor, påpeger han.



Hos Nordea mener makroanalytiker Jan Størup Nielsen, at det specielt er værd at bide mærke i, at flere af medlemmerne er bekymret for, at inflationen vil forblive under 2 pct. længere end forventet.



- Så mens renteforhøjelsen i næste måned er næsten sikker, så fik referatet i går markedet til at indprise en mindre sandsynlighed for fremtidige renteforhøjelser, noterer han sig.



Ifølge Bloomberg News indregner markedet, at Federal Reserve med 92,3 pct.s sandsynlighed sætter renten op i december.



/ritzau/FINANS