Dronningen rejser til Ghana med stor dansk erhvervsdelegation

Relateret indhold Artikler

Dronning Margrethe rejser med en større erhvervsdelegation til Ghana, når der de kommende dage sættes fokus på udfasning af dansk støtte til den vestafrikanske nation.



Ghanas præsident, Nana Akufo-Addo, står torsdag klar til at tage imod det kongelige besøg under overskriften "Fra bistand til handel".



Det er nemlig tid til, at Ghana skal stå på egne ben og blive anset som et ligeværdigt land med rige handelsmuligheder, forklarer den danske ambassadør i Ghana, Tove Degnbol.



"Ghana kan tilbyde en sikker og tryg ramme for danske investeringer. Det er et land, der ikke har været præget af borgerkrig eller uro som andre lande i regionen. Der er demokrati, ytringsfrihed og forsamlingsfrihed," siger ambassadøren.



En af de virksomheder, der har fået øjnene op for handelsmulighederne med ghaneserne, er firmaet Danavl. Sammen med 38 andre virksomheder er Danavl derfor med på rejsen.



"Ghana er et spændende vækstområde i vores optik. Det er et landbrugsland, som ønsker at udvikle sig inden for svineproduktion, og det vil vi være med til," siger den kommende administrerende direktør for Danavl, Thomas Muurmann Henriksen.



Til dagligt udvikler virksomheden bæredygtig svineproduktion, så specifikke svineracers egenskaber bliver forbedret. Ifølge direktøren kan svinene dermed vokse hurtigere, udnytte fordret bedre og få større kuld.



Efterfølgende eksporteres de specielle slagtegrise samt sædprodukter til landbrug verden over.



Forhåbentlig også snart til Ghana, lyder det fra direktøren.



Statsbesøget vil primært finde sted i hovedstaden Accra. Det markerer samtidig 60 års selvstændighed for landet - 30 af årene med dansk udviklingsstøtte.



Alene inden for sundhedssektoren har Ghana ifølge ambassadør Tove Degnbol modtaget halvanden mia. kr.



Sidste punktum for støtten sættes i 2020, hvor Ghana modtager et slutbeløb på 20 mio. kr.



/ritzau/