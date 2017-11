Federal Reserve signalerer højere rente til december

På det seneste rentemøde i den amerikanske centralbank var stemningen, at den toneangivende rente skulle sættes op til december i forbindelse med det næste pengepolitiske møde. Der var dog en del uenighed om, hvor stort et problem inflationen er i USA.



Den styrende amerikanske fed funds rente ligger på 1-1,25 pct. - hvilket i historisk målestok er ultralavt. Den amerikanske økonomi buldrer afsted med en arbejdsløshed, der ikke har været lavere i de seneste 16 år, og inflationen har formået at holde sig under de 2 pct.



"Mange deltagere mente, at endnu en stramning af renten var ønskeligt på den korte bane," lyder det blandt andet i dokumentet fra mødet i Federal Reserve, der holdtes den 31. oktober-1. november.



Referatet viste også at mange af de 12 medlemmer af styrelsen i Federal Reserve er overbeviste om, at økonomien er stærk - stærkere end den plejer at være i økonomiske opture. Flere nu efter signaler om der er ved at opbygges et begyndende prispres.



Et fåtal af medlemmerne ville endda gerne se priserne stige, før de ville være med til at stramme fed funds renten.