Svenskerne vil have højere skatter og højere offentlig pension

I Sverige bliver pensionerne lavere for hver generation, hvilket primært skyldes længere levetid.



Derfor skal der flere penge i systemet. Ifølge en undersøgelse, som Swedbank har bestilt, ønsker hver tredje svensker, at det offentlige pensionssystem skal finansieres med en skattestigning eller ved at øge pensionsalderen.



Det skriver erhvervsavisen Dagens Industri.



"Blandt de ældre er der flere, som vil finansiere en højere pension med en skattestigning. Blandt de yngre ser man helst, at den enkelte tager større ansvar," skriver Arturo Arques, privatøkonom i Swedbank, i en pressemeddelelse ifølge Dagens Industri.



Omkring hver femte svensker deler den yngre generations holdning til pension: den enkelte skal tage et større ansvar for sig selv og eksempelvis spare op.



Blandt de mest velhavende borgere ser man hellere en højere pensionsalder, mens kvinder og borgere med lav indkomst vil have en skattestigning.



/ritzau/FINANS