Antallet af lønmodtagere nærmer sig før-krise niveauer

Det bliver stadigt flere lønmodtagere i Danmark, og september var ingen undtagelse. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at der kom 3900 flere lønmodtagere i september.



Dermed nåede tallet 2.707.300. Det er det højeste tal i ni år. Niveauet fra før finanskrisen er dermed inden for rækkevidde, men ikke nået endnu.



"Der er 14.800 færre lønmodtagere, end da lønmodtagerbeskæftigelsen toppede i 2008. Såfremt antallet af personer med lønmodtagerjob vokser med samme hastighed, som det har gjort det seneste år, vil antallet af lønmodtagere nå det højeste niveau nogensinde i januar 2018," skriver Danmarks Statistik.



Danmarks Statistik har kigget på udviklingen siden september 2008, kort før krisen for alvor satte ind.



Siden da er der kommet næsten 70.000 færre ansatte inden for kategorien "industri, råstofudvinding og forsyningsvirksomhed", mens der er kommet over 20.000 flere inden for "erhvervsservice".



Samlet er det dog gået markant frem, hvilket bringer glæde hos Dansk Erhverv.



"Beskæftigelsen er steget hver eneste måned siden april 2013 og det fald i beskæftigelsen, som foreløbige tal viste hen over sommeren i år, er således blevet revideret pist væk."



"Fremgangen har bredt fat i arbejdsmarkedet. Der er således ikke en eneste sektor, hvor beskæftigelsen ikke er steget betragteligt over det seneste år," skriver cheføkonom Steen Bocian.



Der er dog stadig huller, og mange af de job, der er skabt, er ikke af samme type som dem, der er forsvundet, skriver Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.



"Fremgangen er dog ikke lige tydelig alle steder i landet. Blandt andet har vi de to sidste år set antallet af kommunalt ansatte falde med 10.000 fuldtidsbeskæftigede. Mange af de nye job i den private sektor er tillige deltidsjob."



"Det er i lyset af de mange meldinger om mangel på arbejdskraft overraskende. Det vidner om, at der fortsat er ledige ressourcer på arbejdsmarkedet," siger cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Erik Bjørsted.



/ritzau/