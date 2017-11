Rohde: Cyberangreb kan ødelægge dansk økonomi

Nationalbankdirektør Lars Rohde frygter for et cyberangreb i den finansielle sektor, der vil lamme hele den danske økonomi i et hidtil uset omfang. Et angreb på dankortet midt i en finanskrise kan tvinge pengesystemet i knæ, hvis danskerne reagerer med mistillid til bankerne og hæver kontanter i massevis.



Det skriver Berlingske Business.



Meldingen fra Havnegade i København er klar, når det gælder cyberangreb: Vi har ikke set det værste endnu.



"Jeg skal ikke lægge skjul på, at det, som gør, at vi interesserer os ekstremt meget for det her, er, at der er et spørgsmål om finansiel stabilitet i det. Det, som virkelig kan holde mig vågen om natten, er, hvis vi havde fået et vedvarende og vellykket cyberangreb på finansielle institutioner tilbage i 2008," siger Lars Rohde til Berlingske Business.



Det er ikke et spørgsmål om, hvorvidt der vil komme et angreb, men nærmere om, hvornår det kommer.



Derfor skal Nationalbanken og resten af den finansielle sektor styrke sit beredskab ved at øge cybersikkerheden. Det har man blandt andet forsøgt at gøre med Finansielt Sektorforum for Operationel Robusthed, FSOR, der er et samarbejde mellem myndigheder og de vigtigste aktører i den finansielle sektor.



Hver dag flyder der i gennemsnittet 600 mia. kr. rundt i det finansielle system. Heraf udgør de danske forbrugers digitale betalinger ca. 36 mia. kr. Lars Rohde er ikke nervøs for, at ondsindede hackere tager pengene, men understreger, at han i stedet er bekymret for de it-systemer, som sender de mange penge rundt.



/ritzau/FINANS