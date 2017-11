Draghi: Inflationsforventninger kan hjælpe lønvækst på vej

Relateret indhold Artikler

Chefen for Den Europæiske Centralbank, Mario Draghi, venter, at "velforankrede inflationsforventninger" kan være med til at sætte gang i lønvæksten.



Det sagde han under en tale fredag i Frankfurt ifølge Bloomberg News.



- Med velforankrede inflationsforventninger, ses effekten af tidligere lav inflation i løndannelsen ikke være vedvarende.



Han vurderer, at lønstigningerne kan tiltage i styrke, i takt med at arbejdsmarkedet strammer til og usikkerheden falder.



- Men vi skal fortsat have tålmodighed, fastslog han.



/ritzau/FINANS