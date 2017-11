Polen mangler arbejdskraft: "Betydeligt" antal skal hentes i Danmark

Polske arbejdere har siden starten af 00'erne i stor stil søgt til Danmark for at får arbejde, men nu er der brug for, at polakkerne kommer hjem igen.



Ledigheden i Polen er lavere end i Danmark, og polske virksomheder skriger på arbejdskraft.



Derfor vil den polske regering hente polakkerne hjem igen, fortæller den polske ambassadør i Danmark, Henryka Moscicka-Dendys, til Jyllands-Posten.



"Vi vil have dem tilbage. Vi mangler folk inden for blandt andet byggeriet og i social- og sundhedssektoren. Den polske økonomi blomstrer, og vi er nødt til at hente arbejdskraft uden for EU," siger hun til avisen.



I dag arbejder knap 40.000 polakker i Danmark. Ambassadøren rejser nu rundt i Danmark for at prøve at overtale nogle af de mange polakker til at komme hjem igen.



Ifølge ambassadøren har Polen flere nye tiltag, som skal lokke polakkerne.



Det er blandt andet særlig hjælp til skolesøgende børn, og at den polske udgave af børnechecken er blevet mere gavmild.



Foruden Danmark vil Polen forsøge at hente nogle af de mange polakker, der er i de andre lande. I alt vil de hente 200.000 hjem. Ambassadøren vil dog ikke sige, hvor mange af dem der skal hentes fra Danmark.



Men hun siger til Jyllands-Posten, at det er et "betydeligt" antal.



Polens mangel på arbejdskraft betyder, at landet selv har været nødt til at hente udefra. Derfor har Polen udstedt arbejdstilladelser til næsten en million ukrainere og hentet arbejdere fra blandt andet Hviderusland og lande i Asien.



Over for Jyllands-Posten kalder Dansk Arbejdsgiverforenings direktør, Jacob Holbraad, det "en meget alvorlig advarsel", og beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) mener, det er en øjenåbner.



/ritzau/