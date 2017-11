Der er udsigt til den højeste vækst i dansk økonomi siden 2006, i hvert fald hvis man skal tro EU-Kommissionen.Den har i sin seneste økonomiske prognose spået dansk økonomi til at vokse med 2,3 procent i år. Hvis det holder stik, vil det være anden gang siden finanskrisen, at Danmark når en årlig vækstrate på mindst 2 procent.Onsdag opjusterede Danmarks Statistik sin opgørelse over nationalregnskabet for 2016, og her sneg væksten sig lige præcis op på 2,0 procent.EU-Kommissionens skøn stemmer overens med Det Økonomiske Råds seneste prognose, mens regeringen er en lille smule mindre optimistisk og forudså en vækst på 2,0 procent i sin seneste økonomiske redegørelse.For EU som helhed forventer kommissionen også en vækst på 2,3 procent i år, mens de kommende år skønnes at byde på vækstrater på henholdsvis 2,1 og 1,9 procent.Og det er sød musik for danske eksportvirksomheder, mener Allan Sørensen, der er chefanalytiker hos Dansk Industri.Han ser heller ingen tegn på, at den økonomiske fremgang i Europa skulle stoppe lige foreløbig."Opsvinget er solidt, og vi kan glæde os over udsigten til en længere årrække med fremgang i Europa," siger han i en analyse.Dansk Industris egen prognose for dansk økonomi er lige blevet opdateret. Her lyder vurderingen, at bruttonationalproduktet vil vokse med 2,1 procent i år og med 2,0 procent næste år./ritzau/