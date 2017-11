Færre tvangsauktioner ramte Danmark i oktober

Der var 211 tvangsauktioner i oktober mod 231 i september. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.



Dermed er antallet af tvangsauktioner fortsat lavt og er nu på et niveau, der ikke er set siden, før finanskrisen ramte boligmarkedet hårdt.



- Trods en mindre stigning fra 623 tvangsauktioner i tremåneders perioden maj-juli til 640 i august-oktober har antallet af tvangsauktioner det sidste halve år ligget på et historisk lavt niveau.



- Ser man bort fra enkelte tilfælde sidste år, skal man tilbage til 2008 for at finde tilsvarende få tvangsauktioner, skriver Danmarks Statistik.



I disse år såvel som i perioden før krisen er boligpriserne da også steget markant samtidig. Det er godt hjulpet af lave renter, der gør det lettere at købe dyrere og også lettere at vedligeholde gæld.



Økonomer peger også på, at den øgede beskæftigelse gør, at boligejere og boligkøbere over en bred kam har fået en bedre privatøkonomi.



- Det er altid dejligt, når antallet af tvangsauktioner falder, og når det nærmest er blevet en fast månedlig praksis, er det endnu bedre.



- Udviklingen vidner om, at vi har lagt de sværeste år på boligmarkedet bag os, og at mange trængte boligejere har fået det nemmere i 2017, skriver Nordeas boligøkonom, Lise Nytoft Bergmann, i en kommentar til tallene.



Også hos virksomhederne står det fint til. Antallet af konkurser i oktober var på 224, hvilket var nogenlunde stabilt.



Det er hovedsageligt mindre selskaber, der går konkurs. Solstrålehistorien i statistikken er landbruget, der har fået det markant bedre, efter priserne på mælk og svin har forbedret sig oven på en hård periode i 2016.



- De faldende salgsværdier for de animalske produkter fra 2012-2013 og frem til 2016 medførte en ret stor stigning i antallet af konkurser. Frem til 2012 var der i gennemsnit lidt over én konkurs om måneden, og det steg gradvist til over ti om måneden i 2016.



- (De stigende priser red.) betyder, at antallet af konkurser i første halvår 2017 er faldet til lidt under fem om måneden med fortsat faldende tendens, skriver Danmarks Statistik.



