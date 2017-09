Draghi holder renterne i ro

Helt som forventet holder Den Europæiske Centralbank renterne i ro efter dagens pengepolitiske møde.Det fremgår af en pressemeddelelse fra ECB. ECB-chef Mario Draghi og resten af styrelsesrådet har besluttet, at renten ved de primære markedsoperationer og renten på den marginale udlånsfacilitet og indlånsfaciliteten fastholdes på henholdsvis 0,00 pct., 0,25 pct. og −0,40 pct.Ifølge meddelelsen skal markedet forvente, at ECB-renterne forbliver på det nuværende niveau i "en længere periode" - og det vil formentlig sige et godt stykke ud over tidshorisonten for nettoopkøb af aktiver.Og ECB oplyser også i meddelelsen, at banken vil fortsætte med støtteopkøb på 60 mia euro hver måned til udgangen af i år - og længere, hvis det er nødvendigt. "Under alle omstændigheder indtil Styrelsesrådet ser en vedvarende tilpasning i inflationsudviklingen, som er i overensstemmelse med dets inflationsmål," skriver ECB i meddelelsen.Støtteopkøbene bliver foretaget parallelt med, at afdragene på de værdipapirer, der allerede er opkøbt i programmet, bliver geninvesteret.Markederne ser nu frem til pressemødet med Draghi, der starter 14.30. Her vil ECB-chefen efter alt at dømme sætte flere ord på, hvordan verden udvikler sig.Fokus er på inflation."Opkøbsprogrammet løber til og med december, og der har længe været spekulationer i, hvad er så skal ske. ECB vil formentlig gerne fremlægge en plan for at aftrappe det gradvis, men det kræver, at forudsætningerne er til stede," siger Las Olsen, cheføkonom i Danske Bank. Han fortsætter:"De forudsætninger er først og fremmest en vedvarende højere inflation, og det kræver så igen højere lønstigninger, end vi i øjeblikket ser i euroområdet. Desværre for ECB er der ikke rigtig nogen tegn på, at det er ved at ændre sig. Tværtimod betyder styrkelsen af euro over for dollar og andre valutaer, at varerne bliver billigere for de europæiske forbrugere. Ind til videre er euroen styrket med 14 procent over for dollar i år."Derfor tror Las Olsen heller ikke på, at renterne stiger, mens opkøbsprogrammet kører. "Realistisk set skal vi nok ind i 2019, før rentestigninger kommer på tale. Og før ECB sætter renten op, gør Danmarks Nationalbank det ikke. Dagens beslutning fra ECB sætter endnu en streg under, at der er udsigt til lave renter længe endnu," siger Las Olsen.Men at renten stiger senere, er til gengæld ret sikkert."Længe er ikke evigt, og det er stadig vores forventning, at renten kommer til at stige i løbet af 2019 og derefter. Det kan presse priserne på nogle af de aktiver, der er steget mest i pris på grund af den lave rente, for eksempel ejerlejligheder og udlejningsejendomme," siger Danske Banks cheføkonom.