Sydbank: Dilemma og uenighed kan gøre centralbanken tøvende

Den Europæiske Centralbank (ECB) står over for et dilemma, når den i løbet af året skal tage stilling til, hvad der skal ske med det milliardstore obligationsopkøbsprogram, der også kendes under den engelske forkortelse QE, fra næste år.



På den ene side har den økonomiske fremgang taget fart, og blandt andet arbejdsløsheden er faldet til det laveste niveau siden 2009. Ifølge Jacob Graven, der er cheføkonom hos Sydbank, taler det for, at centralbanken så småt vil begynde at føre en strammere pengepolitik.



I første omgang er den generelle forventning, at ECB vil begynde at nedtrappe sit opkøbsprogram, der i øjeblikket indebærer, at der bliver købt obligationer for 60 mia. nye euro hver måned.



Men den markante styrkelse af euro siden årets begyndelse trækker i den anden retning. I alt er euro blevet styrket mere end 13 pct. over for dollar bare i år, og det kan få ECB-chef Mario Draghi til at være en smule mere tilbageholdende, end den generelle økonomiske udvikling ellers lægger op til.



- Det presser den i forvejen lave inflation i eurozonen endnu længere ned. Hvis ECB strammer pengepolitikken ved at stoppe obligationsopkøbene og eventuelt hæve renten, vil euroen sandsynligvis blive styrket yderligere, skriver Jacob Graven i en kommentar.



ECB har en målsætning om at sikre en inflation på omkring 2 pct. Sydbanks cheføkonom venter dog, at centralbanken på torsdagens møde i Frankfurt vil antyde, at obligationsopkøbene bliver nedtrappet fra 1. januar.



- Men ECB vil næppe allerede torsdag fortælle, hvor meget opkøbene skal nedtrappes. Muligvis vil ECB vente til næste rentemøde i slutningen af oktober, før beslutningen tages, skriver han i kommentaren.



Det er ikke kun eurostyrkelsen, der kan få centralbanken til at være tilbageholdende. Ifølge Jacob Graven afspejler dens tøven også, at der er store interne uenigheder blandt ECB-medlemmerne.



- Især de tyske ECB-direktører ønsker, at obligationsopkøbene bliver stoppet hurtigt, og at renten hurtigt bliver løftet væk fra negativt territorium. Direktørerne fra de sydeuropæiske lande ønsker derimod, at opkøbene fortsætter, og renten bliver holdt negativ i lang tid endnu, skriver han i notatet.



- Det ender sandsynligvis i et kompromis, hvor ECB langsomt skruer ned for seddelpressen i løbet af 2018, mens renten næppe bliver hævet før slutningen af 2018. Men første lille skridt i retning af at stoppe seddelpressen kan blive taget torsdag, fortsætter han.



Den Europæiske Centralbank afholder rentemøde torsdag 7. september i Frankfurt, og efterfølgende vil centralbankchef Mario Draghi annoncere eventuelle beslutninger på et pressemøde. Det næste rentemøde i kalenderen finder sted 26. oktober.



/ritzau/FINANS