Den amerikanske ordreindgang på varige forbrugsgoder faldt med 6,8 pct. på månedsbasis i juli, viser de endelige data.



Økonomerne havde ifølge Bloomberg News regnet med et fald på noget mindre 2,9 pct.



I den første opgørelse var der et fald i ordreindgangen på 6,8 pct. i juli.



Renset for transportsektoren viste ordreindgangen en stigning på 0,6 pct. i juli.



/ritzau/FINANS