Økonomer: Dansk renteforhøjelse rykker længere og længere væk

Der er udsigt til fortsat lave renter i Danmark.



Det er vurderingen fra flere økonomer, efter at Nationalbanken i august for femte måned i træk afholdt sig fra at påvirke kronekursen nævneværdigt, selv om euro - som kronen er bundet fast til - er blevet styrket på det seneste.



Kronen har derned fulgt sin europæiske tvilling uden hjælp fra Nationalbanken, der ikke har set sig nødsaget til at købe kroner for at støtte kursen.



"Når der ikke er behov for at intervenere, er der slet ikke behov for at ændre renten. Så udsigten er, at de ekstremt lave renter fortsætter, ind til Den Europæiske Centralbank (ECB) sætter sin rente op," skriver cheføkonom Las Olsen fra Danske Bank, der ikke venter nogen renteforhøjelse fra ECB på den korte bane.



Renten i Nationalbanken er i øjeblikket minus 0,65 pct., mens renten i den europæiske pendant, ECB, er på minus 0,40 pct.



Danmarks fastkurspolitik over for euro betyder, at kronekursen maksimalt må svinge 2,25 pct. i begge retninger fra udgangspunktet på 7,46038 kr. per euro. Mandag koster euro 7,4376 kr.



Heller ikke hos Nordea er der en forventning om, at Nationalbanken kommer til at skulle påvirke kronekursen på den ene eller anden måde.



"Med fraværet af større begivenheder, der kan ryste valutamarkedet, er det ikke sandsynligt, at Nationalbanken vil forsøge at påvirke valutakursen gennem intervention."



"Det betyder også, at det vil vare længe endnu, inden Nationalbanken vil ændre på sine rentesatser," skriver cheføkonom Helge Pedersen i en kommentar.



Den Europæiske Centralbank har mulighed for at justere sin pengepolitik - og dermed renterne - på sit næste rentemøde torsdag, men det er ikke forventningen, at det vil ske.



Bloomberg News har spurgt 76 økonomer, og ingen af dem venter ændringer.



/ritzau/FINANS