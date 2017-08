Friske tal fra USA viser stærkere vækst end ventet

Den amerikanske økonomi voksede med 3 procent i andet kvartal af 2017 i forhold til første kvartal.



Det viser en anden opgørelse af bruttonationalproduktet for perioden for Handelsministeriet i USA.



Væksten i USA er dermed stærkere end ventet. Konsensus blandt økonomerne har ifølge Bloomberg News været en vækstrate på 2,7 procent.



Den første opgørelse fra slutningen af juli viste et plus på 2,6 procent.



I det private forbrug var væksten 3,3 procent for perioden april-juni.



Til sammenligning var der blandt økonomerne ventet en forbrugsvækst på 3 procent.



Fredag offentliggøres den månedlige jobrapport i USA. Her ventes økonomernes spådomme også at blive overgået af virkeligheden.



Det viser tal onsdag fra Automatic Data Processing (ADP), som blandt andet administrerer lønninger.



Ifølge ADP er der skabt 237.000 job i august.



Paul Ashworth, som er amerikansk cheføkonom i Capital Economics, mener, at en styrkelse af det private forbrug vil medføre en "endnu stærkere" vækst i dette kvartal.



Ashworth havde forudsagt en vækst tæt på 3 procent i dette kvartal.



Investeringer i forskellige brancher steg også med en vækst på 6,9 procent, hvilket afspejler øgede aktiviteter i byggeriet, i produktionen af udstyr og i intellektuelle rettigheder.



Under præsidentvalgkampen sidste år kritiserede Donald Trump Obama-administrationens økonomiske politik, og han lovede at fordoble væksten til 4,0 procent eller mere.



Trumps første budget, som blev sendt til Kongressen tidligere på året, forudsiger en årlig vækst på 3,0 procent - et mål, som mange økonomer stadig opfatter som for optimistisk ifølge nyhedsbureauet AP.



Nogle økonomer fremhæver nu, at de omfattende ødelæggelser fra orkanen Harvey kan reducere væksten med omkring et halvt procentpoint. Andre økonomiske iagttagere venter imidlertid, at genopbygning og genåbninger af olieraffinaderier hurtigt vil få positive virkninger på økonomien.



- For første gang, siden den store økonomiske krise sluttede i 2009, er udsigten for økonomien ikke præget af betydelige problemer, siger Mark Zandi, der er cheføkonom hos Moody's Analytics.



/ritzau/Reuters