Økonom om Yellen: "Det er tæt på, at hun skriver sin egen opsigelse"

Den amerikanske centralbankchef, Janet Yellen, gik ret direkte op imod landets præsident, Donald Trump, da hun i sin tale forsvarede de seneste års strammere finansielle regulering.



Det vurderer flere iagttagere efter centralbankchefens tale, der blev afholdt fredag på konferencen i Jackson Hole, Wyoming.



"Det er alt det modsatte af, hvad Donald Trump har sagt. Det er tæt på, at hun underskriver sin egen opsigelse. Det gør det i hvert fald lettere for Trump at vælge hende fra," skriver Henrik Franck, der er direktør i Formuepleje, i en kommentar.



Finansiel regulering nødvendig



I talen konstaterede Janet Yellen, at den finansielle regulering, der blev sat i gang efter krisen, har været med til at sikre, at den amerikanske økonomi nu er mere modstandsdygtig over for eventuelle kommende negative chok.



Hun forsvarede stramningerne og slog fast, at eventuelle ændringer af reguleringerne kun bør være beskedne.



"Trump har været ude med noget, der minder om det modsatte. Han mener grundlæggende, at der er blevet reguleret for meget, og han vil gerne have ophævet noget af den her regulering igen," siger Jacob Graven, cheføkonom hos Sydbank, til Ritzau Finans.



Mulig farveltale



Han er enig i, at talen er medvirkende til, at det nu bliver endnu mindre sandsynligt, at Janet Yellen genvælges til chefposten i Federal Reserve, når hendes periode udløber til februar næste år.



"I og med at Donald Trump skal nominere en til posten og eventuelt genvælge Yellen, så kan man godt spekulere i, at når hun går ud og siger noget, der er politisk kontroversielt, og som delvist strider imod det, som Trump står for, at det så bliver mindre sandsynligt, at hun bliver genudnævnt," siger Jacob Graven.



Forud for talen vurderede Sydbanks cheføkonom dog ikke, at Janet Yellens chance for en genudnævnelse var stor.



Ny favorit



I forbindelse med valgkampen kritiserede Donald Trump hende kraftigt, mens han siden har udtalt, at han godt kunne overveje at genudnævne hende.



"Jeg mener ikke, at det er særligt sandsynligt (at Trump vil genudnævne Yellen, red.), og det var det heller ikke i går. Men det er nok blevet en smule mindre nu," siger han.



Direktør Henrik Franck fra Formuepleje vurderer, at Yellens udtalelser for alvor har gjort Gary Cohn, økonomisk rådgiver i Det Hvide Hus, til favorit til at overtage posten som centralbankchef.



En ny chef for Federal Reserve kan også betyde en ny retning for centralbankens pengepolitik, efter at Janet Yellen har stået i spidsen for flere opstramninger af politikken.



/ritzau/FINANS