Yellen holdt investorerne hen og forsvarede regulering i tale

Der var tilsyneladende ingen store overraskelser eller annonceringer om den nuværende eller kommende pengepolitik, da Janet Yellen, chef for den amerikanske centralbank, Federal Reserve, gik på talerstolen fredag eftermiddag dansk tid.



De seneste dage har investorerne rettet blikket mod den årlige pengepolitiske konference i Jackson Hole, Wyoming, selv om flere økonomer i forvejen vurderede, at talen næppe ville indeholde tydelige signaler om centralbankens politik.



I talen forsvarede centralbankchefen de tiltag og opstrammende reguleringer, der har fundet sted de seneste ti år, og hun konstaterede, at det amerikanske finansielle system efter krisen er "bedre rustet til at absorbere i stedet for at forstærke negative chok".



Mere arbejde forude



"Ikke desto mindre er der mere arbejde at gøre. Balancen af studier taler for, at de kernereformer, vi har foretaget, har øget modstandskraften væsentligt uden uforholdsmæssigt at have begrænset kredittilgængelighed eller økonomisk vækst," lød det fra Yellen.



"Men mange reformer er kun gennemført for nyligt, markedet fortsætter med at tilpasse sig, og forskningen er fortsat begrænset. Federal Reserve er forpligtet til at evaluere, hvor reformer virker, og hvor der er behov for forbedringer for effektivt at kunne opretholde et robust finansielt system," sagde hun blandt andet ifølge en udskrift af talen på Federal Reserves hjemmeside.



Centralbankchefen nævnte desuden den såkaldte "Volcker Rule", der er en regulering af såkaldt "proprietary trading", hvor bankerne handler med forskellige risikable og kortsigtede investeringer for at booste egen omsætning og overskud.



Forenkle 'Volcker Rule'



Tidligere i august kom det frem, at de amerikanske bankmyndigheder har påbegyndt en proces, som kan resultere i ændringer af reguleringen, der begrænser bankers råderum for spekulation.



"Det kan være fordele ved at forenkle aspekter af "Volcker Rule". Samtidig har den nye lovramme generelt gjort mæglerne mere modstandsdygtige over for chok, og tidligere har nød hos mæglerne som følge af negative chok været en vigtig faktor i begrænset likviditet i markedet," sagde den amerikanske Fed-chef



"Som et resultat bør alle justeringer af den regulatoriske ramme være beskedne og bevare den øgede robusthed hos store handlere og banker, der er forbundet med reformerne, som har fundet sted de seneste år," sagde Janet Yellen ifølge taleudskriften.



Talen fandt sted i forbindelse med den pengepolitiske konference i Jackson Hole for centralbanker, økonomer og politiske personligheder, og klokken 21.00 dansk tid spidser investorerne igen ører, når Mario Draghi, der er chef for Den Europæiske Centralbank, holder tale.



/ritzau/FINANS