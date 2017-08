Den tyske nationalbankdirektør, Jens Weidmann, vil have stoppet seddelpressen i Den Europæiske Centralbank (ECB) snart, dog ikke med det samme, men han kan blive nedstemt i eurolandenes fælles centralbank.



Det vurderer cheføkonom Jacob Graven fra Sydbank, som mener, at Weidman med sine udtalelser onsdag lægger pres på ECB-direktør Mario Draghi forud for Draghis med spænding imødesete tale i Jackson Hole på fredag.



Ved den lejlighed venter mange, at Draghi vil give en indikation af, hvornår og hvor hurtigt han vil lægge op til at bremse seddelpressen i ECB.



"Vi vurderer, at Weidmann risikerer at komme i mindretal i ECB med sit synspunkt om, at seddelpressen skal stoppes snart," skriver Jacob Graven i en kommentar.



ECB køber frem til nytår obligationer for nye penge for 60 milliarder euro om måneden. Weidmann var modstander af at starte opkøbene i 2014, men blev stemt ned af et stort flertal af de andre ECB-direktører.



"Det kan meget vel ske igen, hvis Weidman lægger op til at stoppe obligationsopkøbene hurtigt. Vi forventer, at Draghi fredag vil træde vande og undlade at komme med klare signaler om, hvor han står i den diskussion," skriver Graven.



Han finder det meget sandsynligt, at ECB i efteråret meddeler, at opkøbene bliver nedtrappet fra 1. januar.



"Men det vil formentlig ske i et behersket tempo, som i Weidmanns optik er for langsomt. ECB hæver næppe renten, før opkøbene er stoppet helt, det vil sige tidligst i slutningen af 2018," vurderer Jacob Graven.



