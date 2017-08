Man skal ikke tolke for hårdt på onsdagens forbrugertillidstal fra Danmarks Statistik, der i august var lavere end ventet, for stigningen igennem 2017 indikerer en ny forbrugsfest.



Det vurderer Tore Stramer, der er cheføkonom i Nykredit.



- Den tydelige stigning i forbrugertilliden igennem 2017 betyder, at der meget vel kan være lagt i kakkelovnen til et nyt forbrugsboom i dansk økonomi.



- Det er således værd at holde fast i, at forbrugertilliden i august ligger helt på niveau med de seneste seks måneders gennemsnit, som er 7,4. Nok vigtigst af alt er forbrugertilliden siden starten af året steget fra noget nær et rundt nul, skriver Tore Stramer i en kommentar.



Forbrugertilliden i Danmark faldt i august til 7,6 fra 10,5 i juli. Ifølge Bloomberg News var der blandt analytikere ventet, at tallet i august ville ende på 9,5.



Cheføkonom i Arbejdernes Landsbank, Signe Roed-Frederiksen, ser ligesom Tore Stramer optimistisk på Danmarks økonomiske situation og peger på, at forbrugertilliden fortsat ligger et pænt stykke over gennemsnittet i 2016.



- Der er fortsat rigtig god grund til at finde smilet frem i de danske hjem. Stigende beskæftigelse og realløn, lave renter og et boligmarked i fremgang er med til at sikre danskerne en sund økonomi og øge familiernes forbrugsmuligheder.



- Derfor er der også god grund til at tro, at danskernes optimisme vil få pengene til at sidde lidt mere løst i år, skriver Signe Roed-Frederiksen i en kommentar.



Forbrugertilliden belyser befolkningens syn på den nuværende og fremtidige økonomiske situation ud fra forbrugernes forventning til blandet andet egen økonomi, Danmarks økonomi og den generelle arbejdsløshed.



