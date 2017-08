Der kom ikke meget nyt på bordet om fremtidsudsigterne for programmet for obligationskøb, da chefen for Den Europæiske Centralbank, Mario Draghi, gik på talerstolen i tyske Lindau onsdag.



Ifølge Nordeas seniorstrateg Morten Hessner gjorde talen ikke den store forskel for markederne, mens formiddagens PMI-tal til gengæld viste sig at have en effekt på udviklingen.



Det samlede PMI-tal i Tyskland steg en del mere end ventet til 55,7, mens det tilsvarende tal for hele eurozonen også overraskede med en lille stigning til 55,8.



- Dagens tale fra Draghi i Tyskland gav ikke anledning til markedsbevægelser, men til gengæld overraskede PMI-erhvervstillidsmålingerne fra især Tyskland igen her til formiddag, skriver han i en kommentar.



Talen foregik uden oplysninger om fremtiden for centralbankens opkøbsprogram, der kendes under den engelske forkortelse QE, som er det investorerne særligt har blikket rettet imod i øjeblikket.



Opkøbsprogrammet blev dog italesat, da Mario Draghi forsvarede programmets effekter og slog fast, at centralbankerne fortsat har mulighed for at påvirke markederne på trods af det lave renteniveau, der har været en udfordring de seneste år, hvis de er villige til at føre en mere utraditionel politik.



OPKØBSPROGRAM HAR EN EFFEKT



I talen henviste han til nyere studier, der beviser effekten af programmerne. Studierne tager udgangspunkt i markeder med finansielle friktioner, og har ifølge centralbankchefen vist, at konklusionen om QE's ineffektivitet fra tidligere studier baseret på friktionsløse finansielle markeder, har vist sig at være uberettiget.



De nyere studier kommer derimod frem til, at den type politik har en effekt, når det anerkendes, at bankerne er underlagt kapitalkrav.



- Alt i alt har studier bekræftet, at centralbankerne ikke er magtesløse ved det lave bundniveau. Forudsat at de er villige til at udforske utraditionelle politiske veje, kan de fortsat følge deres prisstabilitetsmandat selv under de mest ugunstige omstændigheder, fremgår det af udskriften af talen, som er offentliggjort på Den Europæiske Centralbanks hjemmeside.



- Politiske tiltag de seneste 10 år i pengepolitikken og i regulering og tilsyn har gjort verden mere robust. Men vi skal fortsat forberede os på nye udfordringer, konkluderer Mario Draghi blandt andet senere i talen.



Den Europæiske Centralbanks QE-program indebærer i øjeblikket, at centralbanken køber obligationer for 60 mia. euro hver måned, og centralbankchefen har tidligere meldt ud, at oplysninger om programmets fremtid vil blive offentliggjort i løbet af efteråret.



Mario Draghi går på talerstolen igen fredag, når det årlige centralbankmøde afholdes i amerikanske Jackson Hole fra 24.-26. august. Samme dag vil investorerne også spidse ører, når Janet Yellen, chef for den amerikanske centralbank, Federal Reserve, holder tale.



/ritzau/FINANS