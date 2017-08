Jobfest fortsætter - ledighed den samme

Relateret indhold Artikler

Antallet af lønmodtagere er steget støt siden foråret 2013. I løbet af årets første seks måneder er der kommet 22.000 flere personer i job, viser nye tal fra Danmarks Statistik.



Fremgangen sker i private virksomheder, mens der blev lidt færre offentlige job.



- Det er virkeligt imponerende, at der skabes så mange nye job i de private virksomheder, siger underdirektør Steen Nielsen, DI.



Hos Nykredit forventer man, at beskæftigelsen fortsat vil stige - dog i et mere moderat tempo - i resten af 2017.



Jyske Bank påpeger, at ledigheden, trods de nye job, ikke falder hastigt.



- Så de nye hænder på arbejdsmarkedet kommer sikkert fortsat i høj grad fra udlandet, siger cheføkonom Niels Rønholt.



/ritzau/