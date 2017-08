Jyske Bank: Dollar styrer mod styrkelse på sigt

Relateret indhold Aktieordbog

Den amerikanske dollar er over de seneste to måneder blevet svækket markant over for euro, og svækkelsen kan meget vel fortsætte lidt endnu i lyset af de usikkerheder, der er forbundet med opsvinget i verdens største økonomi.



Men der er en vending på vej, lyder vurderingen fra Jyske Bank i en ny prognose.



En god del af forklaringen på den haltende dollar er, at der er opstået usikkerhed om holdbarheden af opsvinget grundet blandt andet meget lav inflation, der har fået den amerikanske centralbank, Federal Reserve, til at udsætte yderligere stramninger.



På sigt ventes der dog flere rentestigninger, og samtidig ventes centralbanken også at gå i gang med at slanke sin enorme balance i efteråret, mens tonen fortsat er noget lempeligere hos kollegaerne i Den Europæiske Centralbank (ECB).



Det kommer til at øge afstanden mellem de to, og det ventes at blive til dollars fordel.



Venter to renteforhøjelser næste år



"Den ledende rente blev i juli fastholdt på 1,25 pct., og den meget afdæmpede inflation betyder, at Fed tidligst hæver renten til december," skriver Jyske Bank i en ny valutaprognose.



"Næste år venter vi to renteforhøjelser - noget mere end markedet priser. Omkring ECB priser markedet første renteforhøjelse til første kvartal 2019, hvilket vi er enige i. Dermed vil realrenteforskelle og kurvehældning udvikle sig i favør af dollar. Historisk er det disse faktorer, som styrer valutaerne på lang sigt," fortsætter banken.



Mandag eftermiddag er dollar igen lidt svækket over for dollar. En euro koster 1,1762 dollar mod 1,1749 dollar ved dansk lukketid fredag.



/ritzau/FINANS