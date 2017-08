Nordea: Usandsynligt med breaking news ved Jackson Hole-møde

Relateret indhold Artikler

Breaking news virker usandsynlige ved næste uges Jackson Hole-møde, selv om chefen for den amerikanske centralbank, Janet Yellen, og chefen for Den Europæiske Centralbank (ECB), Mario Draghi, begge skal tale ved arrangementet.



Det skriver Nordea Markets i en kommentar.



- Breaking news virker usandsynlige, men selv detaljer kan flytte markeder.



- Vi forventer, at Yellen vil foreslå, at Federal Reserve (den amerikanske centralbank, red.) næste måned vil annoncere en plan for at påbegynde en normalisering af balancen og holde døren åben for en renteforhøjelse senere på året, skriver Nordea Markets.



Det årlige Jackson Hole-møde har varslet nogle af de største skift i Federal Reserves pengepolitik siden finanskrisen, men også Mario Draghi har tidligere stjålet showet.



Ved sin seneste optræden på Jackson Hole tilbage i 2014 gav centralbankchefen for første gang gav et hint om, at ECB ville benytte nye midler (opkøbsprogrammet) til at booste inflationen.



En sådan melding ligger dog ikke i kortene i år ifølge Nordea Markets.



- Vi anser det som langt mere sandsynligt, at Mario Draghi fortsætter linjen fra talen i Sintra, som markedet tolkede som høgeagtig, hvilket signalerer ECB's tålmodighed, vedholdenhed og forsigtighed, skriver Nordea Markets.



Jackson Hole-mødet er en tilbagevendende, årlig begivenhed i den amerikanske by Jackson, som i år samler 150 centralbankfolk, politiske eksperter og akademikere.



Mødet afholdes 24.-26. august, og Janet Yellens tale i den forbindelse er ifølge Nordea Markets en af næste uges vigtigste begivenheder.



