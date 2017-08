Medlemmerne af Styrelsesrådet hos Den Europæiske Centralbank (ECB) er bekymret for, at euroen vil styrkes mere end berettiget af bedringen i økonomien.



Det fremgår af referatet fra det seneste rentemøde 20. juli hos ECB, skriver Bloomberg News.



Styrkelsen af euroen kan delvist ses som en spejling af ændringerne af de fundamentale forhold i euroområdet versus resten af verden, fremgår det, men bekymringer blev udtrykt om risikoen for, at den bliver for kraftig i fremtiden.



Siden rentemødet er euroen blevet yderligere styrket til et niveau omkring 1,17 dollar fra 1,15 dollar før rentemødet. I starten af året var kursen helt nede omkring 1,04 dollar.



