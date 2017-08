Den amerikanske centralbank bør være i venteposition, indtil beslutningstagerne har bedre overblik over inflationsudsigterne.



Det siger chefen for den amerikanske centralbanks afdeling i Atlanta, Raphael W. Bostic, der i øjeblikket ikke er blandt de stemmeberettigede medlemmer af centralbankens rentekomité, rapporterer Bloomberg News.



Ifølge Bostic er der grund til bekymring over den lave inflation.



Arbejdsmarkedet udvikler sig stærkt, og også privatforbruget er begyndt at røre på sig. Alligevel er inflationen ikke fulgt med op til bæredygtige niveauer på linje med centralbankens målsætning.



"Så hvis vi ikke ser en inflation på det niveau, er det min overbevisning, at vi skal forholde os afventende i stedet for at bevæge os kraftigt i en eller anden retning," siger Bostic ifølge Bloomberg News.



